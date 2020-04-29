В Подмосковье задержали продавцов неисправных аппаратов ИВЛ

14 апреля сотрудники правоохранительных органов провели проверочную закупку на территории заводского склада в Раменском районе. Группа мошенников пыталась продать им 100 аппаратов ИВЛ с неисправностями. Общая стоимость аппаратов оценивается в 7 000 000 рублей. На складе у преступников хранилось более 250 таких аппаратов.

Полиция установила восемь человек, один из которых ранее был уже судим за разбой. Во время задержания он пытался убежать на автомобиле, поэтому сотрудникам полиции пришлось стрелять. Вначале стреляли в воздух, затем по машине. Беглец был задержан, а в отношении всех преступников было возбуждено уголовное дело.