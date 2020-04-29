Главный тренер «Салавата Юлаева» лишился своего поста

Николай Цулыгин, занимавший пост главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» покинул свой пост. Об этом сообщил bash.news собственный источник в ХК. По его словам, контракт Цулыгина истекает в конце апреля, а на следующий сезон он не продлен.
По данным издания «Чемпионат», преемником Николая Цулыгина может стать Томи Ламса. Он является уроженцем Финляндии, а в прошлом именитым хоккеистом. О причинах отставки Цулыгина пока не сообщается.
Справка
Николай Цулыгин возглавляет «Салават Юлаев» с прошлого сезона. Под его руководством СЮ дошел до финала Восточной конференции КХЛ в 2019 году и вышел во второй раунд плей-офф-2020, обыграв «Авангард».
За годы карьеры провёл 542 игры в высшей лиге чемпионата России. Во втором и третьем по силам дивизионах провёл соответственно 15 и 19 игр. Заокеанская карьера включает игры в НХЛ (22), ИХЛ (22) и АХЛ (187).