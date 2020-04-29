Главный тренер «Салавата Юлаева» лишился своего поста

Николай Цулыгин, занимавший пост главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев» покинул свой пост. Об этом сообщил bash.news собственный источник в ХК. По его словам, контракт Цулыгина истекает в конце апреля, а на следующий сезон он не продлен.