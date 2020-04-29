Глава Башкирии заявил, что не намерен скрывать число инфицированных коронавирусом

Радий Хабиров поделился мыслями о проведении тестов на выявление коронавируса. Башкирия занимает пятое место среди всех регионов России по количеству проведенных исследований. За всё время в республике проведено более 60 тысяч тестов на COVID-19.

Этим Глава Башкирии объясняет резкий скачок выявленных пациентов с коронавирусом. Чем больше проводится исследований, тем больше растет число подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас на коронавирус проверяются все пациенты с симптомами ОРВИ и простудных заболеваний.

Истина здесь простая: больше тестируешь — больше выявляешь рост заболеваемости, при этом, соответственно, «портишь статистику». Но для себя я с самого начала решил, что главное — здоровье людей и стремление способствовать скорейшему прекращению эпидемии. Поэтому никогда не скрывал и не буду скрывать число инфицированных, руководствуясь желанием показать, что все у нас хорошо. При этом твердо уверен, что чем больше мы вскроем, тем быстрее остановим вирус.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

30 апреля будут озвучены меры защиты населения от распространения коронавируса на майские праздники. Напомним, что 28 апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни с сохранением заработной платы с 1 по 11 мая. В Башкирии продолжается режим полной самоизоляции.

Фото: Интернет. 