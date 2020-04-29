Глава Башкирии заявил, что не намерен скрывать число инфицированных коронавирусом

Радий Хабиров поделился мыслями о проведении тестов на выявление коронавируса. Башкирия занимает пятое место среди всех регионов России по количеству проведенных исследований. За всё время в республике проведено более 60 тысяч тестов на COVID-19.
Этим Глава Башкирии объясняет резкий скачок выявленных пациентов с коронавирусом. Чем больше проводится исследований, тем больше растет число подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас на коронавирус проверяются все пациенты с симптомами ОРВИ и простудных заболеваний.
30 апреля будут озвучены меры защиты населения от распространения коронавируса на майские праздники. Напомним, что 28 апреля Владимир Путин продлил нерабочие дни с сохранением заработной платы с 1 по 11 мая. В Башкирии продолжается режим полной самоизоляции.
Фото: Интернет.