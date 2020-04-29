Глава Башкирии заявил, что не намерен скрывать число инфицированных коронавирусом

Истина здесь простая: больше тестируешь — больше выявляешь рост заболеваемости, при этом, соответственно, «портишь статистику». Но для себя я с самого начала решил, что главное — здоровье людей и стремление способствовать скорейшему прекращению эпидемии. Поэтому никогда не скрывал и не буду скрывать число инфицированных, руководствуясь желанием показать, что все у нас хорошо. При этом твердо уверен, что чем больше мы вскроем, тем быстрее остановим вирус.

Радий Хабиров, Глава Башкирии