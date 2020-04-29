В Башкирии 14 лет искали убийцу 15-летней школьницы

В 2006 в одном из сел Белокатайского района пропала 15-летняя школьница, которую последний раз видели у местного клуба. Через 6 дней тело несчастной со следами насильственной смерти нашли в овраге, но тогда на убийцу выйти не удалось. Только в 2019 году при геномной регистрации одного из заключенных выявили совпадение биологических материалов с убийством 14-летней давности.