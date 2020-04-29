В Башкирии 14 лет искали убийцу 15-летней школьницы

Следственный комитет Башкирии раскрыл жестокое убийство 14-летней давности. Суд признал виновным в убийстве 15-летней девочки уроженца Баймакского района. Насильник уже отбывает наказание в тюрьме за кражу.
В 2006 в одном из сел Белокатайского района пропала 15-летняя школьница, которую последний раз видели у местного клуба. Через 6 дней тело несчастной со следами насильственной смерти нашли в овраге, но тогда на убийцу выйти не удалось. Только в 2019 году при геномной регистрации одного из заключенных выявили совпадение биологических материалов с убийством 14-летней давности.
Под грузом собранных доказательств убийца признался в содеянном. Тогда ещё 17-летний парень напал на девушку по пути домой, изнасиловал, а потом убил. После этого преступник вёл бродяжнический образ жизни и навсегда покинул родной район.
Фото: Интернет.