В Уфе наказали «мажора» на BMW, который украл санитайзер

В Уфе мужчина на дорогой иномарке украл из кафе санитайзер. Этот инцидент получил широкий резонанс в социальных сетях. Злоумышленника спустя несколько дней разыскали полицейские.

Несколько дней назад на улице Ленина к окошку выдачи небольшого кафе подъехал мужчина на BMW X6. Быстрым движением он украл расположенную на окне бутылку с санитайзером и исчез. Видео с камер наблюдения выложили в социальные сети горожане, изумленные таким странным поступком.

Уфимцы сошлись во мнении, что городскому «мажору» должно быть стыдно за свой поступок. Ведь санитайзер это не его автомобиль - антисептик может позволить себе каждый. Горожане потребовали наказать воришку.

И спустя несколько дней полицейские разыскали горе-водителя. Оказалось, что его автомобиль не был зарегистрирован должным образом, при этом уфимец попадался на таком нарушении дважды. Помимо этого мужчина разъезжал по городу без страховки.