В Уфе наказали «мажора» на BMW, который украл санитайзер

В Уфе мужчина на дорогой иномарке украл из кафе санитайзер. Этот инцидент получил широкий резонанс в социальных сетях. Злоумышленника спустя несколько дней разыскали полицейские

Несколько дней назад на улице Ленина к окошку выдачи небольшого кафе подъехал мужчина на BMW X6. Быстрым движением он украл расположенную на окне бутылку с санитайзером и исчез. Видео с камер наблюдения выложили в социальные сети горожане, изумленные таким странным поступком. 

Уфимцы сошлись во мнении, что городскому «мажору» должно быть стыдно за свой поступок. Ведь санитайзер это не его автомобиль - антисептик может позволить себе каждый. Горожане потребовали наказать воришку. 

И спустя несколько дней полицейские разыскали горе-водителя. Оказалось, что его автомобиль не был зарегистрирован должным образом, при этом уфимец попадался на таком нарушении дважды. Помимо этого мужчина разъезжал по городу без страховки. 

Подозреваемый в совершении мелкого хищения был доставлен в отдел полиции №9 Уфы. В настоящее время в отношении него составляется протокол по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение»

пресс-служба МВД Башкирии