«Я просто буду увольнять»: Радий Хабиров пригрозил строителям и дорожникам за недоработки

В республике будут развивать инфраструктуру Башкирского речного пароходства, в частности, портов Уфы и Агидели. Предполагается углубить дно Белой и Уфимки, что позволит увеличить парк судов для туристических маршрутов. Радий Хабиров провел «Строительный и транспортный час» в онлайн-формате.
Региональный фонд предоставил пароходству заем на подготовку к навигации 2020 года, оплату налогов и ремонт плавсостава. Также на совещании говорили о восстановлении нарушенных прав дольщиков. План-график, составленный Госстроем РБ, включает 128 проблемных объектов.
Радий Хабиров предложил обсудить документ с участием представителей инициативных групп дольщиков, чтобы они также могли внести свои предложения. Глава Башкортостана призвал усилить мониторинг за соблюдением санитарного режима на строительных объектах.