«Я просто буду увольнять»: Радий Хабиров пригрозил строителям и дорожникам за недоработки

Если вы где-то что-то упустите, то это будет только ваша вина. И вот я всем коллегам говорю, кто здесь сидит – и дорожники, и строители – персональная ответственность руководителям. Своих коллег предупредите. Я просто буду увольнять, если будет ситуация, что человек не доработал.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан