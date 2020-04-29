«Я просто буду увольнять»: Радий Хабиров пригрозил строителям и дорожникам за недоработки

В республике будут развивать инфраструктуру Башкирского речного пароходства, в частности, портов Уфы и Агидели. Предполагается углубить дно Белой и Уфимки, что позволит увеличить парк судов для  туристических маршрутов. Радий Хабиров  провел «Строительный и транспортный час» в онлайн-формате.

Региональный фонд предоставил пароходству заем на подготовку к навигации 2020 года, оплату налогов и ремонт плавсостава. Также на совещании говорили о восстановлении нарушенных прав дольщиков. План-график, составленный Госстроем РБ, включает 128 проблемных объектов.

Радий Хабиров предложил обсудить документ с участием представителей инициативных групп дольщиков, чтобы они также могли внести свои предложения. Глава Башкортостана призвал усилить мониторинг за соблюдением санитарного режима на строительных объектах.

Если вы где-то что-то упустите, то это будет только ваша вина. И вот я всем коллегам говорю, кто здесь сидит – и дорожники, и строители  – персональная ответственность руководителям. Своих коллег предупредите. Я просто буду увольнять, если будет ситуация, что человек не доработал.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан