В Минздраве сообщили о снижении роста заражений коронавирусом

В России все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Эксперт Минздрава заявил о снижении роста заражений COVID-19. Об этом рассказал внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

Вчера, 29 апреля, прошло онлайн-собрание Отделения медицинских наук РАН. Оно состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Николай Брико заявил, что РФ по заболеваемости коронавирусной инфекцией пока еще не вышла на плато. Однако прирост новых случаев заражения снижается с каждым днем. Также эксперт подчеркнул, что ситуация с COVID-19 может быть переломлена в любой момент.

В России ежедневный прирост случаев новых заболеваний значительно снизился. Да, мы пока, может быть, не вышли на плато, но если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни.

Николай Брико, внештатный эпидемиолог Минздрава

Фото: Интернет.