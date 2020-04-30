В Минздраве сообщили о снижении роста заражений коронавирусом

В России все еще продолжается пандемия коронавирусной инфекции. Эксперт Минздрава заявил о снижении роста заражений COVID-19. Об этом рассказал внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Вчера, 29 апреля, прошло онлайн-собрание Отделения медицинских наук РАН. Оно состоялось в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Николай Брико заявил, что РФ по заболеваемости коронавирусной инфекцией пока еще не вышла на плато. Однако прирост новых случаев заражения снижается с каждым днем. Также эксперт подчеркнул, что ситуация с COVID-19 может быть переломлена в любой момент.
Фото: Интернет.