В Уфе осудят молодую наркосбытчицу

19-летняя уфимка пойдет под суд за сбыт наркотиков. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в 2018 года. Девушка стала участницей «Интернет-магазина» по продаже наркотиков. Она получала от куратора через «закладки» наркотические вещества и фасовала их.

Вскоре ее задержали оперативники. В кармане ее одежды стражи порядка обнаружили наркотики. Кроме того, на съемной квартире у нее были полимерные пакетики и весы.

Уголовное дело в отношении «куратора» выделено в отдельное производство. Обвиняемая признала вину в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу. пресс-служба Прокуратуры РБ