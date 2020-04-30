В мире сейчас складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Накануне состоялось заседание президиума координационного совета при правительстве России по противодействию COVID-19. В России продлили запрет на въезд иностранцев.
Ограничения продлены до улучшения эпидемиологической ситуации по COVID-19. Об этом сообщил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
Для некоторых категорий иностранцев ограничения на въезд в Россию отменят. Это коснется и специалистов, ведущих наладку и техобслуживание импортного оборудования.
Фото: Интернет.