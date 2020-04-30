В России продлили запрет на въезд иностранцев

В мире сейчас складывается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Накануне состоялось заседание президиума координационного совета при правительстве России по противодействию COVID-19. В России продлили запрет на въезд иностранцев.

Ограничения продлены до улучшения эпидемиологической ситуации по COVID-19. Об этом сообщил премьер министр РФ Михаил Мишустин.

До 30 апреля включительно для иностранных граждан действуют ограничения на въезд в нашу страну. Я подписал распоряжение правительства о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Михаил Мишустин, премьер министр РФ

Для некоторых категорий иностранцев ограничения на въезд в Россию отменят. Это коснется и специалистов, ведущих наладку и техобслуживание импортного оборудования.

Такая мера позволит снизить негативное влияние ограничений на деятельность российских промышленных предприятий, включая те, которые производят оборудование для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Михаил Мишустин, премьер министр РФ

Фото: Интернет.