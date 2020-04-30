В России более 70 медиков умерли от коронавируса

Вчера, 19 апреля, состоялось онлайн-собрании Отделения медицинских наук РАН. В РФ от коронавируса скончались более 70 медицинских работников. Об этом заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
У нас в стране во многих регионах зафиксированы сейчас множественные очаги заболевания коронавирусом, прежде всего в медицинских организациях. Количество заболевших медиков растет, и даже российские врачи опубликовали в сети фамилии своих коллег, погибших во время пандемии коронавируса, в нем более 70 фамилий.
Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава
Эксперт отметил, что Россия еще не вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Прирост новых случаев заражения в стране постепенно снижается.
Если сравнивать, в начале эпидемии было где-то 27% новых случаев, сейчас это 5,9% за вчерашний день. Здесь тенденции к тому, что ситуация все-таки будет переломлена в ближайшие дни.
Николай Брико, главный внештатный эпидемиолог Минздрава
В России коронавирус зафиксирован у 99 399 человек. На поправку пошли 10 286 пациентов. К сожалению, 972 человека скончались.