В Башкирии учителя получат дополнительные выплаты за работу в карантин

Глава Башкирии подписал новый указ о единовременных выплатах. Дополнительную денежную помощь назначат педагогам и социальным работникам. Выплаты получат те, кто работал две недели в условиях карантина.
Из документа следует, что административно-управленческий персонал и работники, оказывающие социальные, образовательные и медицинские услуги, получат по 15 тысяч рублей. Работникам, которые указывают социальные услуги на домах, полагается по 5 тысяч. Если в учреждении был официально подтвержденный случай коронавирусной инфекции, то все сотрудники получат по 25 тысяч.
Указ распространяется на соцработников Минтруда, которые работают с 11 апреля. Также на сотрудников учреждений Минобразования с круглосуточным пребыванием участников, которые снова оказывают услуги с 20 апреля, и домов ребенка Минздрава, работающие с 21 апреля. На выплаты будет начисляться районный коэффициент – 15%.
Фото: Интернет.