В Башкирии учителя получат дополнительные выплаты за работу в карантин

Глава Башкирии подписал новый указ о единовременных выплатах . Дополнительную денежную помощь назначат педагогам и социальным работникам . Выплаты получат те, кто работал две недели в условиях карантина.

Из документа следует, что административно-управленческий персонал и работники, оказывающие социальные, образовательные и медицинские услуги, получат по 15 тысяч рублей. Работникам, которые указывают социальные услуги на домах, полагается по 5 тысяч. Если в учреждении был официально подтвержденный случай коронавирусной инфекции, то все сотрудники получат по 25 тысяч.