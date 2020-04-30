В России предупредили об опасности второй волны COVID-19

Во всех странах система выхода из режима самоизоляции самая разная. Риск второй волны эпидемии очень большой, поэтому действовать нужно максимально осторожно. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Самое сложное в выходе из режима самоизоляции – это поэтапность. У всех стран этот момент отличается. Где-то ограничения снимают осторожно, где-то более решительно. Все решения нужно хорошо взвесить, сказал Песков.