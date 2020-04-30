В Башкирии число заболевших коронавирусом приблизилось к 800

В Башкирии число заболевших новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба, в регионе зарегистрированы 75 новых случаев заражения. Общее количество инфицированных составило 766 человек.

По состоянию на 30 апреля, из больниц выписано 120 человек. Им удалось побороть болезнь и излечиться. Число скончавшихся не изменилось – 14 человек.