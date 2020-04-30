В Башкирии младенец госпитализирован с кровоизлиянием в мозг из-за старшего брата

В Нефтекамске произошёл трагический несчастный случай. Трёхмесячного младенца доставили в городскую больницу с сильнейшими ушибами головного мозга и кровоизлиянием. Как сообщает издание UfacityNews.ru, малыша придавил старший брат.
Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Выяснилось, что 3-летний мальчик упал на маленького братика. Младенец лежал в кроватке, а брат сидел рядом на стуле, но не удержался и упал.
Малышу оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние ребёнка оценивается как тяжелое. Врачи делают всё возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего.
Фото: Интернет.