В Башкирии младенец госпитализирован с кровоизлиянием в мозг из-за старшего брата

В Нефтекамске произошёл трагический несчастный случай. Трёхмесячного младенца доставили в городскую больницу с сильнейшими ушибами головного мозга и кровоизлиянием . Как сообщает издание UfacityNews.ru, малыша придавил старший брат.

Сотрудники правоохранительных органов выехали на место происшествия. Выяснилось, что 3-летний мальчик упал на маленького братика. Младенец лежал в кроватке, а брат сидел рядом на стуле, но не удержался и упал.