Радий Хабиров рассказал, как в Кумертау удалось предотвратить вспышку коронавируса

Наша работа в ближайшие недели будет основана на 2 принципах. Мы усилим контроль за теми организациями, которые могут выступить очагами. Мы уже приняли решение, что новые бригады врачей будут проходить обязательное тестирование. Даю поручение, чтобы внутри промежутка 2-недельного была возможность провести тестирование. Глава Кумертау может порадоваться. Мы провели тестирование, и коллега, которая должна была зайти в местный ПНД, оказалась больна. Вы представляете, что могло произойти? Несколько сотен человек там. Окажите полное содействие людям, которые там внутри. В Стерлитамаке молодцы, детей собрали в санаторий. Наладьте качественное питание. В богатой республике мы должны это обеспечить. Один инфицированный заходит и на этом ставим точку.

Радий Хабиров, Глава Башкирии