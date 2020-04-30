Радий Хабиров рассказал, как в Кумертау удалось предотвратить вспышку коронавируса

Сегодня в Башкирии проходит очередное совещание в Правительстве Башкирии, посвященное недопущению распространения коронавируса в республике. Количество заболевших в регионе растет, однако резких вспышек пока нет. Хабиров отметил, что ответственность за такие ситуации лежит целиком на главах муниципалитетов. 

На совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, как чудом удалось предотвратить трагедию в Кумертау. Одна из сотрудниц местного психоневрологического диспансера была обследована на коронавирус перед заступлением на службу. Внезапно анализ показал положительный результат. 

Наша работа в ближайшие недели будет основана на 2 принципах. Мы усилим контроль за теми организациями, которые могут выступить очагами. Мы уже приняли решение, что новые бригады врачей будут проходить обязательное тестирование. Даю поручение, чтобы внутри промежутка 2-недельного была возможность провести тестирование. Глава Кумертау может порадоваться. Мы провели тестирование, и коллега, которая должна была зайти в местный ПНД, оказалась больна. Вы представляете, что могло произойти? Несколько сотен человек там. Окажите полное содействие людям, которые там внутри. В Стерлитамаке молодцы, детей собрали в санаторий. Наладьте качественное питание. В богатой республике мы должны это обеспечить. Один инфицированный заходит и на этом ставим точку. 

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также сегодня Хабиров принял решение продлить режим самоизоляции до 11 мая включительно. С 4 мая в Башкирии вводится обязательный масочный режим. При этом в рамках передвижений по республике наступают небольшие послабления. Так, увеличивается время разрешенных поездок на садовые участки: вместо 90 минут водителям теперь дается 180 минут.

Напомним, что зарегистрировать поездки на личном автомобиле можно дважды в неделю на портале "Дорога 02".