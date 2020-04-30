Радий Хабиров рассказал, как в Кумертау удалось предотвратить вспышку коронавируса

Сегодня в Башкирии проходит очередное совещание в Правительстве Башкирии, посвященное недопущению распространения коронавируса в республике. Количество заболевших в регионе растет, однако резких вспышек пока нет. Хабиров отметил, что ответственность за такие ситуации лежит целиком на главах муниципалитетов.
На совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, как чудом удалось предотвратить трагедию в Кумертау. Одна из сотрудниц местного психоневрологического диспансера была обследована на коронавирус перед заступлением на службу. Внезапно анализ показал положительный результат.
Также сегодня Хабиров принял решение продлить режим самоизоляции до 11 мая включительно. С 4 мая в Башкирии вводится обязательный масочный режим. При этом в рамках передвижений по республике наступают небольшие послабления. Так, увеличивается время разрешенных поездок на садовые участки: вместо 90 минут водителям теперь дается 180 минут.
Напомним, что зарегистрировать поездки на личном автомобиле можно дважды в неделю на портале "Дорога 02".