Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом он сообщил на оперативном совещании в Правительстве республики. Он признался, что это решение далось с трудом.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлен до 11 мая, а 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими. Также он дал возможность главам субъектов самим принимать карантинные решения, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку. Так, Радий Хабиров сообщил, что Башкирия не будет пока выходить из режима самоизоляции.

«Я принимаю решение сегодня горизонты нашего Указа о сохранении режима самоизоляции продлить до 11 мая включительно. Это было непростое решение. Поверьте, я знаю, невероятно люди устали. От психологического прессинга, от падения благосостояния, кончаются деньги, от сидения дома в майские праздники. Но мы принимаем это решение» Радий Хабиров, глава Башкирии

Также в республике будет введен и масочный режим. Жители Башкирии будут обязаны носить маски в общественных местах. Это нововведение начнет действовать с 4 мая.

«С 4 мая я даю три полных дня для нашей промышленности, фармацевтике и здравоохранению. Вводится масочный режим. Любое появление в общественных местах - обязательно ношение маски. Хочу людям дать спокойно возможность купить эти маски. Чтобы эти маски были у нас в продаже» Радий Хабиров, глава Башкирии