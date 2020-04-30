Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно. Об этом он сообщил на оперативном совещании в Правительстве республики. Он признался, что это решение далось с трудом.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлен до 11 мая, а 6, 7 и 8 мая объявлены нерабочими. Также он дал возможность главам субъектов самим принимать карантинные решения, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку. Так, Радий Хабиров сообщил, что Башкирия не будет пока выходить из режима самоизоляции.
Также в республике будет введен и масочный режим. Жители Башкирии будут обязаны носить маски в общественных местах. Это нововведение начнет действовать с 4 мая.
Отметим, что на сегодняшний день в Башкирии 766 случаев заражения коронавирусом. За стуки рост числа заболевших составил 75.