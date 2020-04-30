В ВОЗ оценили эпидемиологическую ситуацию в России

В целом, эпидемиологическая ситуация в России положительная. Следующие недели ситуация также должна быть под контролем. Об этом заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.
В ВОЗ отметили, что темп роста коронавируса в России за последние десять дней снизился. Следующие недели должны быть также под строгим контролем. Если будет осуществлён контроль над эпидемией, можно будет ослабить ограничительные меры.
Представитель ВОЗ также рассказала, что «локальная оценка риска» остаётся важной. Её следует продолжать, пока эпидемия не сойдёт на самый низкий уровень. На сегодняшний день в России официально зарегистрировано 106 498 заражённых коронавирусом.