В ВОЗ оценили эпидемиологическую ситуацию в России

В целом, эпидемиологическая ситуация в России положительная. Следующие недели ситуация также должна быть под контролем. Об этом заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович.

В ВОЗ отметили, что темп роста коронавируса в России за последние десять дней снизился. Следующие недели должны быть также под строгим контролем. Если будет осуществлён контроль над эпидемией, можно будет ослабить ограничительные меры.