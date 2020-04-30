«Это наши братья»: в Башкирии примут 1800 вахтовиков на карантин

Башкирия примет 1800 вахтовиков и организует для них режим самоизоляции. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. По его словам, с такой просьбой к нему обратилось руководство «Стройтранснефтегаза».
В письме руководство компании сообщает, что на станции добычи нефти и газа сложилась крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. По словам Радия Хабирова, некоторые вахтовики уже заражены коронавирусом. Это означает, что вскоре число заболевших Covid-19 в Башкирии увеличится, предупредил глава региона.