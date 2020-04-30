«Это наши братья»: в Башкирии примут 1800 вахтовиков на карантин

Башкирия примет 1800 вахтовиков и организует для них режим самоизоляции. Об этом сообщил руководитель региона Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики. По его словам, с такой просьбой к нему обратилось руководство «Стройтранснефтегаза».

В письме руководство компании сообщает, что на станции добычи нефти и газа сложилась крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. По словам Радия Хабирова, некоторые вахтовики уже заражены коронавирусом. Это означает, что вскоре число заболевших Covid-19 в Башкирии увеличится, предупредил глава региона.

«Ко мне обратилось руководство компании «Стройтранснефтегаз» - крупнейшая система «Газпрома». Они написали: «Уважаемый Радий Фаритович, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на нефтегазовом месторождении просим Вас принять вахтовых рабочих, жителей Республики Башкортостан, в количестве 1800 человек для организации режима самоизоляции». Мы, даже не задумываясь, их возьмем, это наши братья, это дорогие жители республики. Но это большой объем работы, это совершенно точно, что из этих 1800 человек определенная часть инфицирована. Это ляжет очень серьезной нагрузкой на систему здравоохранения. Нам нужно подумать об объемах лекарственных средств»

Радий Хабиров, глава Башкирии