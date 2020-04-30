«Это наши братья»: в Башкирии примут 1800 вахтовиков на карантин

«Ко мне обратилось руководство компании «Стройтранснефтегаз» - крупнейшая система «Газпрома». Они написали: «Уважаемый Радий Фаритович, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой на нефтегазовом месторождении просим Вас принять вахтовых рабочих, жителей Республики Башкортостан, в количестве 1800 человек для организации режима самоизоляции». Мы, даже не задумываясь, их возьмем, это наши братья, это дорогие жители республики. Но это большой объем работы, это совершенно точно, что из этих 1800 человек определенная часть инфицирована. Это ляжет очень серьезной нагрузкой на систему здравоохранения. Нам нужно подумать об объемах лекарственных средств»

Радий Хабиров, глава Башкирии