Житель Башкирии тайно оформил на свою тёщу пять кредитов

В правоохранительные органы обратилась 64-летняя жительница Белорецкого района. Муж её дочери оформил на женщину пять кредитов и скрыл этот факт . Злоумышленника задержала полиция.

Выяснилось, что у мужчины было много долгов. Чтобы расплатиться с ними, он решил оформить микрозайм, но получил отказ. Тогда хитря зять взял документы своей тёщи и в течение месяца оформил пять кредитов на имя родственницы.