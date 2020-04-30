Житель Башкирии тайно оформил на свою тёщу пять кредитов

В правоохранительные органы обратилась 64-летняя жительница Белорецкого района. Муж её дочери оформил на женщину пять кредитов и скрыл этот факт. Злоумышленника задержала полиция.
Выяснилось, что у мужчины было много долгов. Чтобы расплатиться с ними, он решил оформить микрозайм, но получил отказ. Тогда хитря зять взял документы своей тёщи и в течение месяца оформил пять кредитов на имя родственницы.
Задолженности мужчина не погашал, поэтому коллекторы начали звонить ничего не подозревающей женщине. Обманутая тёща обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Фото: Интернет.