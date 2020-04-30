Озвучена дата, когда все предприятия Башкирии возобновят работу

«Горизонт выхода на полноценную работу предприятий, которые сейчас находятся под запретом, поставим 1 июня. Это важно, об этом говорю сейчас, чтобы предприятия начинали думать уже и прогнозировать работу. Если ситуация улучшится, то будем делать сообразно ей»

Радий Хабиров, глава Башкирии