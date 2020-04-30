Озвучена дата, когда все предприятия Башкирии возобновят работу

Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в Правительстве республики назвал примерную дату, когда предприятия смогут возобновить полноценную работу. Ориентировочно руководитель региона назвал 1 июня. Речь идет о тех компаниях, которым запрещено работать в период режима самоизоляции.

Радий Хабиров не исключил возможность, что эта дата может сместиться на более раннее время. Это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в республике. Глава Башкирии призвал руководство предприятий начать составлять дальнейший план работы.

«Горизонт выхода на полноценную работу предприятий, которые сейчас находятся под запретом, поставим 1 июня. Это важно, об этом говорю сейчас, чтобы предприятия начинали думать уже и прогнозировать работу. Если ситуация улучшится, то будем делать сообразно ей»

Радий Хабиров, глава Башкирии

Также Хабиров рассказал, что Башкирия ждет анализ текущей ситуации и рекомендации властей согласно указу Президента России. На их основе и будут приниматься решения. Документы должны прийти 11 мая, отметил он.

Напомним, что ранее Радий Хабиров продлил режим самоизоляции до 11 мая.