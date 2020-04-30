В Минздраве Башкирии рассказали, почему в Нефтекамске много новых случаев COVID-19

Сегодня, 30 апреля, на ежедневном онлайн-брифинге в Минздраве Башкирии ответили на волнующие вопросы о коронавирусной инфекции. Так, беспокойство жителей республики вызвало большое количество новых случаев заболевания COVID-19 в Нефтекамске. За последние сутки в городе подтвердили 28 случаев коронавируса.

По последним данным оперативного штаба, в Башкирии за сутки выявили 75 новых случаев заболевания COVID-19, 28 из которых зарегистрированы в Нефтекамске. Так как население города 140 тысяч жителей, такие цифры по заболевшим вызывают беспокойство. К слову, в Уфе было выявлено 16 новых случаев при населении более 1 миллиона человек.

Венер Изикаев, и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ, сообщил, что беспокоится не стоит. В Нефтекамск пришло большое количество результатов исследований контактных человек. Внезапный скачок связан с получением большого количества результатов тестов в один день.

Большое количество анализов поступило именно контактных лиц. Поэтому так получилось, что взрывной рост именно по Нефтекамску. Венер Изикаев, и.о. начальника отдела Управления Роспотребнадзора по РБ