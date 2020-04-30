Стало известно, когда в Башкирии заработают детские лагеря

В настоящее время ведется работа по формированию реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики. По состоянию на сегодня в реестр вошел 2081 лагерь из 2630 запланированных к работе. В реестр не вошли 549 лагерей, им необходимо получить санитарно-эпидемиологические заключения. Данная процедура приостановлена в связи с невозможностью выезда сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии на места.

Фанур Ягафаров, вице-премьер правительства РБ