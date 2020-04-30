Стало известно, когда в Башкирии заработают детские лагеря

Сегодня, 30 апреля, на совещании в Правительстве Башкирии стало известно, когда начнут свою работу детские лагеря. Планируемое открытие детский учреждений – 13 июля. Об этом сообщил вице-премьер правительства Фанур Ягафаров.
С 28 марта по 1 июня подготовка к новому сезону в лагерях была приостановлена из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Также была приостановлена продажа путевок в детские организации. Деньги за уже купленные билеты родители могут вернуть без затруднений или выбрать другую смену.
Не все лагеря Башкирии получили санитарно-эпидемиологическое заключение из-за невозможности выезда сотрудников Центра гигиены и эпидемиологии. Поэтому с 12 мая подготовку к встрече ребят начнет только 2081 лагерь из 2630 запланированных. По новым нормам в каждом лагере должны быть установлены обеззараживатели воздуха, закуплены бесконтактные термометры и антисептические средства.
Фото: Интернет.