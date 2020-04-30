«Помнит только своё имя»: в Уфе ищут пропавшую без вести 33-летнюю женщину

В башкирской столице ведутся усиленные поиски 33-летней женщины . С 2018 года обеспокоенные родственники не могут найти Ирину Ахматнурову. С заявлением о пропаже семья обратилась в полицию.

Известно, что 1 октября 2018 года женщина ушла из дома в неизвестном направлении. До сих пор о местоположении женщины ничего неизвестно. Поиск затруднён тем, что Ирина не помнит ничего кроме своего имени.