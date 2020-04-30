По центру Уфы гулял лесной заяц

28 апреля на улицах башкирской столицы гулял необычный гость. Прямо в центре города был замечен заяц-русак. Прогулка лесного жителя попала под прицелы камер видеонаблюдения.

Откуда именно прискакал заяц – неизвестно. Телеканал UTV.ru поделился видео с прогулкой зайца-русака. На кадрах видно, как лесной зверёк скачет по улице в непонятном направлении.

Заяц пересек улицу Бессонова, а после скрылся во дворах. Скорее всего, путешественник прискакал со стороны трамвайного депо. Куда направился зверёк дальше, камеры видеонаблюдения не зафиксировали.