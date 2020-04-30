Жительница Башкирии создала молочную ферму с помощью государственного гранта

Сейчас в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан начинают прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов «Агростартап». Гранты будут предоставляться крестьянским (фермерским) хозяйствам из бюджета республики, для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта «Агростартап» в 2020 году. Заявки будут приниматься с 27 апреля по 8 мая 2020 года, по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина 106, кроме выходных. Телефоны для справок: 8 (347) 218-05-26, 218-05-29.