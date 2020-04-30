Жительница Башкирии создала молочную ферму с помощью государственного гранта

В селе Николаевка заработала новая молочная ферма, которую создала молодая предпринимательница Лилия Хайруллина. Благодаря участию в проекте «Агростартап» фермер смогла получить грант от государства. Финансирование данного проекта осуществляется в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвердил Владимир Путин.

Сама Лилия по образованию ветеринарный врач с опытом работы в лаборатории ООО «Серафимовское», которое занимается производством молочной продукции. Поэтому трудности в создании плана своего собственного проекта у Лилии не возникло. Молодой фермер арендовала помещение, землю, наняла сотрудников и подала заявку на получение гранта – благодаря правильно разработанному плану предпринимательница получила 3 миллиона рублей от государства на развитие фермы.

Денежная помощь пошла на развитие технического оборудования на предприятии: были закуплены мини-трактор, погрузчик к нему, прицеп самосвальный, косилку, пресс-подборщик и культиватор. Также Лилия смогла купить 34 коровы чёрно-пёстрой породы. Молодой фермер планирует ежедневно сдавать на завод не менее 600 литров молока.

Сейчас в Министерстве сельского хозяйства Республики Башкортостан начинают прием заявок на участие в конкурсе на предоставление грантов «Агростартап». Гранты будут предоставляться крестьянским (фермерским) хозяйствам из бюджета республики, для софинансирования его затрат, не возмещаемых в рамках иных направлений государственной поддержки, связанных с реализацией проекта «Агростартап» в 2020 году. Заявки будут приниматься с 27 апреля по 8 мая 2020 года, по адресу: 450008, г. Уфа, ул. Пушкина 106, кроме выходных. Телефоны для справок: 8 (347) 218-05-26, 218-05-29.