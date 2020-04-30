Жительница Башкирии создала молочную ферму с помощью государственного гранта

В селе Николаевка заработала новая молочная ферма, которую создала молодая предпринимательница Лилия Хайруллина. Благодаря участию в проекте «Агростартап» фермер смогла получить грант от государства. Финансирование данного проекта осуществляется в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который утвердил Владимир Путин.
Сама Лилия по образованию ветеринарный врач с опытом работы в лаборатории ООО «Серафимовское», которое занимается производством молочной продукции. Поэтому трудности в создании плана своего собственного проекта у Лилии не возникло. Молодой фермер арендовала помещение, землю, наняла сотрудников и подала заявку на получение гранта – благодаря правильно разработанному плану предпринимательница получила 3 миллиона рублей от государства на развитие фермы.
Денежная помощь пошла на развитие технического оборудования на предприятии: были закуплены мини-трактор, погрузчик к нему, прицеп самосвальный, косилку, пресс-подборщик и культиватор. Также Лилия смогла купить 34 коровы чёрно-пёстрой породы. Молодой фермер планирует ежедневно сдавать на завод не менее 600 литров молока.