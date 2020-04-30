В Башкирии мать-убийца задушила сына и закопала тело во дворе

Шокирующее преступление совершила 29-летняя жительница Дюртюлинского района. Женщина задушила своего годовалого сына голыми руками, а после закопала бездыханное тело во дворе дома. Нерадивая мать долгое время скрывала убийство, сообщив в полицию о пропаже ребёнка.

Волонтёры и полиция занялись расследованием исчезновения малыша, проверяя несколько версий. По одной из них в пропаже обвинили отца ребёнка, который с семьёй не проживал. Однако у мужчины было алиби, которое доказало непричастность родителя к пропаже.

Вскоре на полиграфе женщина призналась, что убила собственного сына. По версии следствия, малыш проснулся ночью и сильно плакал, мать не смогла успокоить ребёнка и задушила. Тело несчастного в домашнем одеяле было найдено в земле на глубине полуметра.

После прохождения исследования на полиграфе, она призналась в совершении преступления и показала место захоронения. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, женщина признана вменяемой. пресс-служба прокуратуры РБ