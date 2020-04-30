В Москве за езду без пропуска ответственность понесет хозяин машины

В Москве за езду без пропуска ответственность будет нести собственник машины. Нарушения будут фиксироваться полицейскими и спецаппаратурами. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 15 апреля для передвижения по Москве необходимы цифровые пропуска. Их можно получить на портале Mos.ru, через SMS-сообщения или по телефону. Автомобилисты должны внести в документ данные о автомобиле.

В Москве режим повышенной готовности продлен до 11 мая. Как сообщил мэр столицы, выданные пропуска будут действительны до 4-го числа.