Возвращение вахтовиков в Башкирию и новые правила проезда: итоги заседания оперштаба

Мы, даже не задумываясь, конечно, всех возьмём. Это все наши братья, это все наши дорогие жители Башкортостана. Но это большой объём работы. И совершенно точно из этих 1800 рабочих определенная часть заражена. Это ляжет очень серьезной нагрузкой на систему здравоохранения. Но я подчёркиваю, это наши люди. И мы всех обязательно заберем. Кто болеет, подлечим. Кто не болеет, посидит. Обеспечим нормальное питание, посмотрите, чтобы телевизоры у них были. Они и так уже все измотались.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан