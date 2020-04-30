Возвращение вахтовиков в Башкирию и новые правила проезда: итоги заседания оперштаба

Власти Башкортостана вернут домой 1800 вахтовиков, которые в разгар пандемии застряли в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Радий Хабиров поручил организовать их проезд и подготовить места для двухнедельной самоизоляции. С большой долей вероятности среди рабочих есть носители инфекции COVID-19.
На месторождении зафиксировано вспышка заболевания. Сразу по прибытии у всех будут взяты анализы для лабораторных исследований на коронавирус. С просьбой организовать переезд рабочих к региональным властям обратился генеральный директор компании «Стройтранснефтегаз».
Радий Хабиров также поручил усилить контроль за распространением новой коронавирусной инфекции в больницах. За соблюдением норм противоэпидемиологической безопасности в социальных учреждениях персональная ответственность лежит на главах администраций городов и районов. Так, в Кумертау удалось вовремя выявить инфицированного коронавирусом и не допустить очередной вспышки заражения.
С 4 мая в Башкортостане вводится масочный режим. Средства индивидуальной защиты должны носить все люди в общественных местах. Руководитель республики также попросил жителей отложить посещение кладбищ, День поминовения, которым установлено 2 мая, перенесен на более благоприятное время. А доехать до садов и огородов можно без ограничений. Вместо прежних 90 минут на дорогу теперь дается 3 часа.