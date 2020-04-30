Возвращение вахтовиков в Башкирию и новые правила проезда: итоги заседания оперштаба

Власти Башкортостана вернут домой 1800 вахтовиков, которые в разгар пандемии застряли в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Радий Хабиров поручил организовать их проезд и подготовить места для двухнедельной самоизоляции. С большой долей вероятности среди рабочих есть носители инфекции COVID-19.

На месторождении зафиксировано вспышка заболевания. Сразу по прибытии у всех будут взяты анализы для лабораторных исследований на коронавирус. С просьбой организовать переезд рабочих к региональным властям обратился генеральный директор компании «Стройтранснефтегаз».

Мы, даже не задумываясь, конечно, всех возьмём. Это все наши братья, это все наши дорогие жители Башкортостана. Но это большой объём работы. И совершенно точно из этих 1800 рабочих определенная часть заражена. Это ляжет очень серьезной нагрузкой на систему здравоохранения. Но я подчёркиваю, это наши люди. И мы всех обязательно заберем. Кто болеет, подлечим. Кто не болеет, посидит. Обеспечим нормальное питание, посмотрите, чтобы телевизоры у них были. Они и так уже все измотались.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Радий Хабиров также поручил усилить контроль за распространением новой коронавирусной инфекции в больницах. За соблюдением норм противоэпидемиологической безопасности в социальных учреждениях персональная ответственность лежит на главах администраций городов и районов. Так, в Кумертау удалось вовремя выявить инфицированного коронавирусом и не допустить очередной вспышки заражения.

С 4 мая в Башкортостане вводится масочный режим. Средства индивидуальной защиты должны носить все люди в общественных местах. Руководитель республики также попросил жителей отложить посещение кладбищ, День поминовения, которым установлено 2 мая, перенесен на более благоприятное время. А доехать до садов и огородов можно без ограничений. Вместо прежних 90 минут на дорогу теперь дается 3 часа.

Мы делает это потому, что мы, в принципе, сегодня очень приветствуем, если люди с городов будут выезжать на свои дачные участки, в свои сады и индивидуальное жилье. Разумеется, при сохранении там режима изоляции. Поэтому поручаю главам муниципалитетов оценить необходимость организации в праздничные дни общественного транспорта с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм. 

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан