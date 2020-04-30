В Башкирии для учеников из многодетных семей собирают компьютеры

Сейчас многие семьи столкнулись с такой проблемой, как дистанционное обучение. Один гаджет или компьютер есть во многих семьях, а так как все дети проходят занятия практически в одно и тоже время, возникает необходимость, чтобы было несколько устройств, чтобы участвовать в этих нескольких зум-конференциях.

Екатерина Лебедева, руководитель фонда помощи многодетным семьям «Два крыла»