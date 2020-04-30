В Башкирии для учеников из многодетных семей собирают компьютеры

Общероссийский народный фронт запустил акцию «Много дарю» – компьютеры детям. На сегодняшний день ребятам в больших семьях не хватает ноутбуков, планшетов и другой техники для дистанционного обучения. Любой желающий, сдав технику в пункт приема, может помочь будущим врачам, учителям и другим не менее важным специалистам во время обучения в онлайн-формате.

В республике приемом и передачей техники в семьи занимается благотворительный фонд «Два крыла». Контактный номер телефона благотворительного фонда: 89871486800.

Сейчас многие семьи столкнулись с такой проблемой, как дистанционное обучение. Один гаджет или компьютер есть во многих семьях, а так как все дети проходят занятия практически в одно и тоже время, возникает необходимость, чтобы было несколько устройств, чтобы участвовать в этих нескольких зум-конференциях.

Екатерина Лебедева, руководитель фонда помощи многодетным семьям «Два крыла»

Сегодня технику получила многодетная семья из Чишминского района. Наиль и Ильмира Бикбулатовы воспитывают 7 детей, 4 из них – школьники. Во время дистанционного обучения возникла необходимость в технике. Кроме ноутбука, Бикбулатовым доставили и продуктовый набор, собранный благодаря акции «Тележка добра».

В магазинах города установлена тележка добра, туда все желающие помочь могут положить продукты питания для того, чтобы мы собрали коробку питания. И вот результат – эта тележка добра вот здесь, мы вам в этой коробке привезли помощь, будьте здоровы.

Тимур Абдрашитов, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Республике Башкортостан