В Башкирии для учеников из многодетных семей собирают компьютеры

Общероссийский народный фронт запустил акцию «Много дарю» – компьютеры детям. На сегодняшний день ребятам в больших семьях не хватает ноутбуков, планшетов и другой техники для дистанционного обучения. Любой желающий, сдав технику в пункт приема, может помочь будущим врачам, учителям и другим не менее важным специалистам во время обучения в онлайн-формате.
В республике приемом и передачей техники в семьи занимается благотворительный фонд «Два крыла». Контактный номер телефона благотворительного фонда: 89871486800.
Сегодня технику получила многодетная семья из Чишминского района. Наиль и Ильмира Бикбулатовы воспитывают 7 детей, 4 из них – школьники. Во время дистанционного обучения возникла необходимость в технике. Кроме ноутбука, Бикбулатовым доставили и продуктовый набор, собранный благодаря акции «Тележка добра».