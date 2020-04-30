Легенда ГИБДД Башкирии Зоя Браславская празднует 90-летие

Зою Браславскую, человека-легенду, ветерана ГИБДД поздравили с юбилеем ее коллеги. Ей исполнилось 90. Журналистом в 1970 году судьба привела ее в ГАИ, там она и осталась служить вплоть до 1985 года. Зоя Рувимовна дослужилась до старшего госавтоинспектора отделения агитации и пропаганды ГАИ, также ветеран ГИБДД посодействовала созданию отрядов ЮИД и развитию этого движения в Башкортостане.

Это для остальных он строгий полковник – главный госавтоинспектор Башкортостана, а для Зои Рувимовны, первой наставницы Динара Гильмутдинова, он навсегда останется тем 13-летним мальчишкой, которого она когда-то принимала в отряд юных инспекторов. Сегодня легенде республиканского ГИБДД – 90. К сожалению, пандемия помешала давним друзьям встретиться вживую, но возможность поздравить легенду Госавтоинспекции лично Динар Загитович не упустил.

Путевку в жизнь Динар Загитович до сих пор хранит у себя в квартире. Драгоценную для него чашку будущий глава республиканского ГИБДД получил за победу в конкурсе юных инспекторов в 1983 году. Тогда этот приз ему вручила Зоя Браславская.

До сих пор помню эту строгую женщину, которая руководила этим парадом юных инспекторов движения. Говорю спасибо, потому что она в какой-то мере внесла вклад в то развитие, которое сейчас пропагандируется. Динар Гильмутдинов, главный госавтоинспектор Республики Башкортостан