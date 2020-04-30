В Уфе на Сергиевском кладбище реставрируют воинский мемориал

Раньше имена бойцов были напечатаны на железных табличках. Теперь же их выгравируют на гранитных тумбах. В глубине Сергиевского кладбища установили новую стелу с фамилиями и инициалами похороненных в братской могиле. С помощью волонтёров удалось восстановить имена 1700 бойцов.