В Уфе на Сергиевском кладбище реставрируют воинский мемориал

На Сергиевском кладбище столицы реставрируют воинский мемориал. Почищен памятник красноармейцам, погибшим в госпиталях. Рабочие устанавливают 96 новых надгробий.
Раньше имена бойцов были напечатаны на железных табличках. Теперь же их выгравируют на гранитных тумбах. В глубине Сергиевского кладбища установили новую стелу с фамилиями и инициалами похороненных в братской могиле. С помощью волонтёров удалось восстановить имена 1700 бойцов.
Реставрация проходит в 2 этапа. Основную часть планируют завершить до Дня Победы. Полностью работы должны закончить до начала лета.