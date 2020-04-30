Стало известно имя нового главного тренера ХК «Салават Юлаев»

Николай Цулыгин лишился должности главного тренера хоккейного клуба «Салават Юлаев», но при этом остается в команде. Новым наставником юлаевцев станет финский специалист Томми Ламса. Он уже отработал в клубе три сезона в качестве ассистента главного тренера.
Официально объявлено о том, с какими игроками продлены контракты. Приятная новость: на один год остается в составе уфимцев Александр Кадейкин. Ранее он задумывался об отъезде за океан.
Новые контракты с клубом заключили также Петр Хохряков – на два сезона, Павел Коледов – на один. Уже точно покинут команду Линус Умарк, Захар Арзамасцев, Артем Сергеев и Максим Майоров и Александр Бурмистров.