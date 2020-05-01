В Башкирии дополнили список исключений для прерывания самоизоляции

Глава Башкирии Радий Хабиров внес в Указ о режиме повышенной готовности новые поправки. Они касаются в том числе и прерывания режима самоизоляции. В перечне причин, разрешающих выход из дома во время самоизоляции, появилось еще несколько пунктов.

Теперь режим самоизоляции не распространяется, если гражданин следует к объекту строительства многоквартирного дома или иного объекта в целях приобретения недвижимости. Это возможно при наличии подтверждающего документа. Также с собой должен быть и паспорт.

Дополнен и список организаций, которым разрешили работать. Среди них теперь значатся строительные организации; организации, выполняющие проектно-изыскательные работы, экспертизу проектной документации и результатов проектных изысканий, функции службы заказчиков, технических заказчиков. Также включены компании, осуществляющие авторский надзор и строительный контроль за ходом строительства; организации, осуществляющие деятельность по монтажу, техобслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Ранее сообщалось, что прервать самоизоляцию можно при выходе из дома в ближайшие магазины или аптеку, при обращении за неотложной медпомощью. Позже было разрешено выезжать на охоту и рыбалку. Одно из недавних изменений позволило выезжать в сады и на дачные участки при условии написания заявления о прерывании самоизоляции.