Некоторые школьники Башкирии не будут учиться еще несколько дней

Новые поправки в Указе Главы РБ о режиме повышенной готовности коснулись и школьников. В Башкирии некоторые из них получают дополнительные выходные. Речь идет о продолжительных майских праздниках.

В этом году «майские» стали куда более длительными, чем обычно. Все из-за того, что в своем недавнем обращении Владимир Путин объявил нерабочими промежуточные дни между привычными майскими праздничными нерабочими днями. Кроме того, вчера Радий Хабиров сообщил и о продлении самоизоляции.

Таким образом, в период с 6 по 8 мая учащиеся 1-4 классов учиться не будут. То есть для них в эти несколько дней дистанционное обучение временно приостанавливается. Остальных школьников изменения в Указе не коснулись.