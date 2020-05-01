В Уфе пьяный мужчина закидал машины соседей кирпичами и мешками

В Уфе пьяный мужчина закидал автомобили своих соседей камнями, кирпичами и мешками. Сообщение о повреждения машин поступили от двоих жителей города. Сумма ущерба оказалась немаленькой – более 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции нашли злоумышленника. Им оказался 45-летний сосед пострадавших. Ранее он уже был судим, отметили в пресс-службе МВД по Уфе.

Сообщается, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой, но попасть к себе в квартиру не мог. Злость взяла верх, и мужчина начал раскидывать рядом лежащие тяжелые предметы. Все это запечатлела камера видеонаблюдения.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе

Фото: скриншот видео