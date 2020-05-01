В Башкирии уже более 800 случаев Covid-19

В Башкирии продолжает расти не только общее количество заболевших коронавирусом. Также увеличивается и ежесуточный прирост больных. Сегодня, по данным Минздрава РБ, в республике выявлено еще 77 новых фактов заболевания.

Всего в Башкирии на 1 мая зафиксировано 843 случая. Выздоровели в общей сложности 176 человек. Количество погибших не изменилось.

На амбулаторном лечении находится 272 человека. В стационарах республики проходит лечение 381 пациент. Из них в тяжелом состоянии 31 человек, среди которых 19 - на ИВЛ.

В России число заболевших составляет 114 431 человек. За сутки было подтверждено 7 933 случая. Погибли 1 169, выздоровели – 13 220 пациентов.