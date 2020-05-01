В Башкирии спасателям пришлось вытаскивать женщину из помятой в ДТП машины

В Башкирии произошло ДТП между населенными пунктами Ветошниково и Мармылево. В результате ДТП женщина застряла в помятой легковушке. Понадобилась срочная помощь спасателей.

На указанном участке водитель Chery Amulet, по данным Госкомитета РБ по ЧС, выезжал на трассу и не уступил дорогу. В результате произошло столкновение с Daewoo Nexia. В последней находилась семья с двумя детьми.

В результате аварии пострадала только женщина 1957 года рождения, (водитель Chery Amulet). Прибывшие спасатели деблокировали женщину из помятой легковушки и передали «скорой» для последующей госпитализации. Остальные участники аварии, пассажир из Chery и семья из Daewoo Nexia (муж с женой и 2 детей), не пострадали.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Тем временем, спасатели напоминают жителям Башкирии, что важнее всего безопасность. Лучше потерять время, ожидая безопасного момента для проезда, чем потерять жизни.

Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС