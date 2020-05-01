В Башкирии спасателям пришлось вытаскивать женщину из помятой в ДТП машины

В Башкирии произошло ДТП между населенными пунктами Ветошниково и Мармылево. В результате ДТП женщина застряла в помятой легковушке. Понадобилась срочная помощь спасателей.
На указанном участке водитель Chery Amulet, по данным Госкомитета РБ по ЧС, выезжал на трассу и не уступил дорогу. В результате произошло столкновение с Daewoo Nexia. В последней находилась семья с двумя детьми.
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Тем временем, спасатели напоминают жителям Башкирии, что важнее всего безопасность. Лучше потерять время, ожидая безопасного момента для проезда, чем потерять жизни.
Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС