В Башкирии спасателям пришлось вытаскивать женщину из помятой в ДТП машины

В результате аварии пострадала только женщина 1957 года рождения, (водитель Chery Amulet). Прибывшие спасатели деблокировали женщину из помятой легковушки и передали «скорой» для последующей госпитализации. Остальные участники аварии, пассажир из Chery и семья из Daewoo Nexia (муж с женой и 2 детей), не пострадали.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС