«Призывал не ходить в больницу»: в Башкирии нашли очередной фейк

В Башкирии обнаружена очередная фейковая новость. В Ишимбае межрайонная прокуратура обнаружила ложную информацию во время мониторинга соцсети. Автор поста призывал не ходить в больницу, потому что у врача якобы заподозрили коронавирус и увезли в инфекционное отделение.

Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что информация в посте не соответствует действительности. Кроме того, по сообщению пресс-служба Прокуратуры Башкирии, эта информация создает угрозу жизни и безопасности граждан.

Материалы направлены в полицию для решения вопроса об административном преследовании автора текста по ст. 13.15 КоАП РФ (распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Результаты их рассмотрения поставлены на контроль прокуратуры республики. Пресс-служба Прокуратуры Башкирии

Сейчас все сообщения с ложной информацией удалены. Также сообщается, что всего в республике привлечены к ответственности уже трое граждан. Все они распространяли недостоверную информацию о заболевших коронавирусом.