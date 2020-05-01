«Призывал не ходить в больницу»: в Башкирии нашли очередной фейк

В Башкирии обнаружена очередная фейковая новость. В Ишимбае межрайонная прокуратура обнаружила ложную информацию во время мониторинга соцсети. Автор поста призывал не ходить в больницу, потому что у врача якобы заподозрили коронавирус и увезли в инфекционное отделение.
Прокуратура провела проверку. Выяснилось, что информация в посте не соответствует действительности. Кроме того, по сообщению пресс-служба Прокуратуры Башкирии, эта информация создает угрозу жизни и безопасности граждан.
Сейчас все сообщения с ложной информацией удалены. Также сообщается, что всего в республике привлечены к ответственности уже трое граждан. Все они распространяли недостоверную информацию о заболевших коронавирусом.
Фото: Интернет