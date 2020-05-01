В Башкирии бывшему начальнику колонии предстоит самому отбывать срок

В Башкирии бывший начальник колонии отправится отбывать наказание в течение 3 с половиной лет. Калининский районный суд Уфы вынес приговор 44-летнему бывшему начальнику ФКУ ИК-13 и 33-летнему бывшему инспектору отдела безопасности колонии. Об этом сообщает Прокуратура РБ.

Оба, с учетом роли и степени участия, признаны виновными в совершении преступлений по статьям УК РФ: получение взятки, превышение должностных полномочий и присвоение. Суд выяснил, что начальник ИК брал взятки за продолжительные свидания, содействовал в условно-досрочном освобождении, снимал ранее наложенные меры взыскания и не применял никаких мер за нарушения режима отбывания наказания. Но свою вину обвиняемый не признал.

Кроме того, обвиняемые потребовали у осужденного приобрести за свой счет изделия из ПВХ-конструкций для комнаты свиданий. Выделенные из бюджета учреждения на эти цели 75 тысяч рублей они обратили в свою пользу. Общая сумма взяток составила 227 тысяч рублей. Вознаграждение за незаконные действия принимались также в виде строительных материалов, бытовой и оргтехники, всего на сумму более 270 тысяч рублей.

Пресс-служба Прокуратуры РБ

В итоге, суд приговорил бывшего начальника исправительного учреждения к 3 годам и 6 месяцам отбывания наказания в ИК общего режима. Также он должен будет выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей, а в течение трех лет ему не разрешается занимать должности в госорганах. Бывший инспектор получил наказание помягче: 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на такой же период.

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