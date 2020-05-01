В Башкирии бывшему начальнику колонии предстоит самому отбывать срок

Кроме того, обвиняемые потребовали у осужденного приобрести за свой счет изделия из ПВХ-конструкций для комнаты свиданий. Выделенные из бюджета учреждения на эти цели 75 тысяч рублей они обратили в свою пользу. Общая сумма взяток составила 227 тысяч рублей. Вознаграждение за незаконные действия принимались также в виде строительных материалов, бытовой и оргтехники, всего на сумму более 270 тысяч рублей.

Пресс-служба Прокуратуры РБ