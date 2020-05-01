«Это быстрая технология»: под Уфой продолжается строительство новой инфекционки

До двух с половиной тысяч квадратных метров в сутки выпускает Нефтекамский завод модульных конструкций «Башеврокуб» для строящейся новой инфекционной больницы в Уфимском районе. Гарантийный срок на стройматериалы – до 50 лет. Об этом БСТ сообщили представители предприятия.

Сэндвич-панели доставляются на площадку, а затем собираются здания лечебных учреждений. Также уже сданы два общежития для медиков. Выбранный способ строительства позволяет возводить объект в рекордно сжатые сроки – всего за два месяца. Напомним, новую инфекционную больницу планируется сдать в ближайшие три недели. А первый пациент сюда поступит в конце мая.

Сэндвич-панели были выбраны потому что это быстрая технология. Она, несмотря на свою толщину, заменяет по теплопроводности обычные стены из кирпича. Расчеты все сделаны проектировщиками, это ничуть не хуже. Применяется на севере, мы такое строили. Поэтому сэндвич-панели за счет своей скорости и дешевизны здесь применены.

Рустем Насыров, директор Новоуральской компании

В Башкортостане кроме завода модульных конструкций «Башеврокуб» таких изделий никто не выпускает. У нас автоматические линии по выпуску по СТК и сэндвич-панелей. Качество соответствует ГОСТу.

Андрей Брычков, технический директор завода «Башеврокуб»