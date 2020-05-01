«Это быстрая технология»: под Уфой продолжается строительство новой инфекционки

Сэндвич-панели были выбраны потому что это быстрая технология. Она, несмотря на свою толщину, заменяет по теплопроводности обычные стены из кирпича. Расчеты все сделаны проектировщиками, это ничуть не хуже. Применяется на севере, мы такое строили. Поэтому сэндвич-панели за счет своей скорости и дешевизны здесь применены.

Рустем Насыров, директор Новоуральской компании