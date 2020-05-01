«Это быстрая технология»: под Уфой продолжается строительство новой инфекционки

До двух с половиной тысяч квадратных метров в сутки выпускает Нефтекамский завод модульных конструкций «Башеврокуб» для строящейся новой инфекционной больницы в Уфимском районе. Гарантийный срок на стройматериалы – до 50 лет. Об этом БСТ сообщили представители предприятия.
Сэндвич-панели доставляются на площадку, а затем собираются здания лечебных учреждений. Также уже сданы два общежития для медиков. Выбранный способ строительства позволяет возводить объект в рекордно сжатые сроки – всего за два месяца. Напомним, новую инфекционную больницу планируется сдать в ближайшие три недели. А первый пациент сюда поступит в конце мая.