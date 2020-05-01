В Башкирии на некоторых маршрутах пригородных поездов увеличили количество вагонов

Электричек хватит на всех. Поезда, следующие по популярным у дачников маршрутам, дополнены до шести вагонов. Увеличены составы, отъезжающие с железнодорожного вокзала Уфы до Улу-Теляка и в сторону Раевки. 

При этом сотрудники РЖД просят пассажиров соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сами вагоны обрабатываются несколько раз в день, подвижные составы обеспечены антисептиками. Чтобы избежать лишних контактов, билеты за проезд рекомендуется покупать через мобильные приложения. 

В это время просим вас сократить покупку билетов за наличные деньги. Имеется способ оплаты при помощи сотового телефона, приложения «РЖД-пассажирам» и «РЖД-пригород». Там вы можете приобрести билеты, также вы можете воспользоваться вашей банковской карточкой.

Игорь Поляев, генеральный директор АО Башкортостанская пригородная пассажирская компания»