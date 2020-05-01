В Уфе проверили соблюдение профилактики по коронавирусу на стройках

В Башкортостане продолжаются масштабные рейды по стройкам. На этапе возведения в республике находятся 496 многоквартирных домов, но, как показывает практика, не все выполняют меры профилактики по коронавирусной инфекции. Выборочные проверки прошли сегодня на нескольких уфимских объектах.
Так, например, на стройке жилого дома по улице Кустарной отсутствует пропускной пункт, на входе не измеряют температуру, отсутствует график обработки помещений и сами рабочие трудятся без касок. Руководству стройки было выписано предписание.
А вот прораб стройки многоэтажки по улице Златоустовская временно приостановил процесс возведения дома. Он уже закупил все средства защиты для своих работников и сейчас они ждут поступления градусников для пропускного пункта. Исправилось руководство стройплощадки на Пархоменко. Ранее сотрудники Госкомитета Республики по строительству и архитектуре выявили на этом объекте грубые нарушения.