В Уфе проверили соблюдение профилактики по коронавирусу на стройках

В Башкортостане продолжаются масштабные рейды по стройкам. На этапе возведения в республике находятся 496 многоквартирных домов, но, как показывает практика, не все выполняют меры профилактики по коронавирусной инфекции. Выборочные проверки прошли сегодня на нескольких уфимских объектах.

Так, например, на стройке жилого дома по улице Кустарной отсутствует пропускной пункт, на входе не измеряют температуру, отсутствует график обработки помещений и сами рабочие трудятся без касок. Руководству стройки было выписано предписание.