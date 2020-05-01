В Уфе провели дезинфекцию диспансера для контактировавших с зараженными COVID-19

В Республиканском кожно-венерологическом диспансере № 1 провели дезинфекцию. С апреля месяца некоторые дерматовенерологические отделения этой больницы были перепрофилированы в изолятор для тех, кто контактировал с инфецированными COVID-19. При выявлении у пациента коронавирусного заболевания его переводят в инфекционную больницу.
В самом же кожном диспансере после окончания срока карантина была произведена заключительная дезинфекция. В настоящее время больница готова к приему новых пациентов.
Напомним, в Башкирии число инфицированных новым коронавирусом возросло до 843 человек. Прирост за последние сутки составил 77 пациентов. По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в регионе, из больницы на 1 мая выписаны 176 пациентов (+9 за сутки).