Жителей Башкирии, прилетевших из Таиланда, отпустили по домам

Жителей Башкирии, прилетевших из Таиланда, отпустили домой. Вернулись местные жители еще 17 апреля. Из аэропорта их под конвоем доставили в обсерватор «Родник здоровья» Уфимского района, ставшим для туристов домом на 14 дней.

Среди 68 человек, вернувшихся из Таиланда, есть жители Уфы, Стерлитамака, Сибая, Нефтекамска, Ишимбайского, Туймазинского, Нуримановского районов. Для них был организован транспорт до населенного пункта. Об этом сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям.

У каждого из туристов еще 17 апреля в аэропорту были взяты анализы на коронавирус. Спустя несколько дней был проведен повторный анализ. Все результаты, сообщает Госкомитет, к счастью, отрицательные.