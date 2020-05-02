Главу Минстроя РФ госпитализировали с коронавирусом

Еще один российский политик заразился коронавирусом. Владимир Якушев, глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, принял решение о госпитализации. Об этом проинформировало ведомство.

Также сообщается, что коронавирус у Якушева был подтвержден с помощью компьютерной томографии. Сейчас состояние главы Минстроя оценивается как нормальное. Кроме того, Владимир Якушев остается с коллегами на связи.

Напомним, что чуть ранее коронавирусом заразился Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом он сам рассказал Владимиру Путину во время онлайн-совещания. Также он отметил, что будет соблюдать самоизоляцию, чтобы не заражать своих коллег.