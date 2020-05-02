Ночью в Уфе продезинфицировали почти 40 улиц

В ночь с 1 на 2 мая в Уфе продезинфицировали почти 40 улиц. В мэрии Уфы рассказали, что проводятся работы совместно с ГБУЗ Центром дезинфекции Минздрава РБ. Также в уфимской администрации напомнили, что обработка улиц проводится ради недопущения распространения коронавируса.

С 10 вечера и до 6 утра автоколонна спецтехники прошла по улицам Первомайская, Ульяновых, Интернациональная, Конституции, Кольцевая, Комарова, Тоннельная, проспект Октября, Айская, Воровского, Новомостовая, Коммунистическая, Сочинская, Менделеева, С. Агиша, Революционная, 50 лет Октября, Цюрупы, Тукаева, К.Маркса, З.Валиди, Советская, Пушкина, Ленина, Б.Ибрагимова, Гоголя, Гафури, Б.Гражданская, Р.Зорге, Шафиева, Блюхера, Чудинова, Трамвайная, Российская, Комсомольская, 8 Марта, Мингажева. В это время движение автотранспорта было ограничено. Кроме того, с 20:30 дезинфекция прошла и на ул. Гвардейская в микрорайоне Шакша Калининского района Уфы.

Во время работы специалисты использовали дезинфицирующее средство «Этоксамин». В мэрии отметили, что сертифицировано и лицензировано. Для жизни и здоровья горожан оно не представляет никакой опасности.