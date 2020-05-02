«Это не повод выливать все в СМИ»: врач-хирург Демского госпиталя обратился к коллегам в РКБ

Врач-хирург Глеб Глебов из Демского инфекционного госпиталя обратился к коллегам из РКБ им. Куватова. Глеб Глебов – один из тех, кто открыто отозвался на видеообращение медицинских работников РКБ. Врач-хирург из Демского госпиталя выразил надежду на благоразумие медперсонала.
Глеб Глебов отметил, что врачи всегда отличались сдержанностью, умением хранить врачебную тайну. Также он подчеркнул и такую важную характеристику медиков, как оказание помощи пациентам, коллегам и близким. Врач Демского госпиталя считает, что ситуация, произошедшая в РКБ им. Куватова, должна была объединить всех медработников.
Это помогло бы для объединения сил. А их необходимо направить на общую борьбу с коронавирусом. Глеб Глебов уверен, что именно это и произошло среди большинства врачей и младшего медицинского персонала.
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