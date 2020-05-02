«Это не повод выливать все в СМИ»: врач-хирург Демского госпиталя обратился к коллегам в РКБ

У каждого разная нервная система, выдержка, но это не повод выливать все в СМИ, вовлекать в данную проблему людей далеких от медицины, раскачивать и так сложную ситуацию, вместо решение проблемы сообща и помощи пациентам, в том числе и психологической! Искренне надеюсь на благоразумие и считаю, что все «разборы полетов» надо устраивать после работы, а наша работа, коллеги, закончится ровно тогда, когда у нас на Родине выздоровеет крайний пациент!

Глебов Глеб , врач-хирург Демского инфекционного госпиталя г.Уфы