В Башкирии погиб любитель экстремального отдыха, перевернувшись на каяке

В результате проведенных поисково-спасательных работ судно вместе с погибшим туристом было обнаружено выше по течению реки около д. Реветь. Тело погибшего спасатели передали следственно-оперативной группе. Все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.

Также в ведомстве напомнили, что, в соответствии с Указом Радия Хабирова о повышенной готовности, на территории республики запрещены деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятий. Речь не только о штрафах, но и жизни. Так как связь в глухих местах отсутствует, туристы могут рассчитывать только на свои силы.