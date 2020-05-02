В Башкирии погиб любитель экстремального отдыха, перевернувшись на каяке

В Башкирии погиб любитель экстремального отдыха. О происшествии сообщает Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Спасатели нашли тело туриста.

Трагедия произошла на реке М. Инзер Белорецкого района. О перевернутом надувном каяке спасателям сообщили очевидцы. Тело спасатели нашли выше по течению около реки Реветь.

В результате проведенных поисково-спасательных работ судно вместе с погибшим туристом было обнаружено выше по течению реки около д. Реветь. Тело погибшего спасатели передали следственно-оперативной группе. Все обстоятельства произошедшего и личность погибшего устанавливаются.

Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС

Также в ведомстве напомнили, что, в соответствии с Указом Радия Хабирова о повышенной готовности, на территории республики запрещены деловые, культурные, развлекательные и спортивные мероприятий. Речь не только о штрафах, но и жизни. Так как связь в глухих местах отсутствует, туристы могут рассчитывать только на свои силы.

Фото: Пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС