Не договорились о стоимости: в Башкирии продажа парика в подъезде закончилась уголовным делом

В Башкирии мужчина получил два ножевых ранения в живот. Так завершился спор о стоимости парика в подъезде дома на улице Дружбы в Стерлитамаке. Преступника с париком и ножом нашли в соседнем квартале.

Сначала двое подвыпивших мужчин просто разговаривали. 41-летний житель Стерлитамакского района рассказал своему собеседнику из Стерлитамака, что хочет продать парик и купить на вырученные деньги водки. 31-летний стерлитамаковец решил сам приобрести искусственные волосы и предложил полбутылки водки, но не больше.

Продавец парика остался недоволен таким предложением и начал доказывать, что парик очень хороший и стоит даже больше одного литра лучшего алкоголя. Торг перерос в ссору, а ссора привела к преступлению. Продавец парика достал нож и нанес два удара собеседнику в область живота.

Прибывшие на место полицейские получили описание преступника от девушки пострадавшего мужчины. Вместе с париком и ножом 41-летний злоумышленник был найден в одном из соседних кварталов. Он во всем сознался.

У него был изъят нож. Также у задержанного нашли мужской парик. Задержанный дал признательные показания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью следователем Управления МВД России по городу Стерлитамаку возбуждено уголовно дело. Подозреваемый находится под стражей. Пресс-служба МВД по РБ