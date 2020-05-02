Ученые Башкирии дали прогноз выхода региона на плато по заболеваемости Covid-19

Ученые Башкирии дали свой прогноз выхода на плато по заболеваемости коронавирусом в республике. Прогноз составили в проектном офисе БГМУ и УГАТУ по математическому моделированию и прогнозированию развития ситуации с Covid-19. По словам ученых, рост заболеваемости остановится уже совсем скоро.
В своих соцсетях один из участников указанного проекта Науфаль Загидуллин сообщил, что рост инфицирования в республике будет остановлен уже к 9-12 мая. То есть к концу продолжительных майских праздников. Однако, отметил Науфаль, когда это произойдет, это не будет означать, что эпидемия прошла.
Напомним, сегодня Минздрав Башкирии сообщил о 92 новых подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших за весь период составило 935 человек. Выписано 183 человека, погибших по-прежнему 14.
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