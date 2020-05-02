Ученые Башкирии дали прогноз выхода региона на плато по заболеваемости Covid-19

Мы прогнозируем, что число заболевших превысит 1000 человек к 3-4 марта и будет расти по 70-90 человек в день вплоть до 9-2 мая, когда этот рост зафиксируется (остановится). Уже 11-12 мая можно реагировать по ситуации в дальнейшем. В конце мая переболеет и уже выпишется большая часть пациентов. К сожалению, будут ещё и умершие.

Науфаль Загидуллин